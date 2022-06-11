Як пише Politeka.net, шеф-кухар та співведуча шоу «Майстер Шеф» Ольга Мартиновська розповіла про новий благодійний захід, який провела зі своїм колегою.

Ярославський і Мартиновська влаштували в Празі благодійну вечерю зі збором коштів на підтримку України.

"Війна триває...боремося далі! Я знову прошу, щоб кожен робив за своїми можливостями кожна праця, Копійка, слово – важливі! Не можна зупинятися! Великою командою зробили красиву роботу заради країни, заради українців, для перемоги я так сильно вірю!!! Ми з Вовою Ярославським готували. Не самі - прийшли хлопці і допомогли-абсолютно і самовіддано", - написала Мартиновська.

Вона подякувала всім, хто брав участь у благодійному вечорі.

Також шеф-кухар поділилася кадрами з заходу. На них можна було побачити, як вони з Ярославським готували страви і виступали перед гостями. Судячи по знімках, їх дует відмінно спрацювався не тільки на знімальному майданчику. Втім, ведучим вже давно приписують не тільки робочі відносини, хоча вони самі подібні чутки не підтверджують.

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