Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский показали, как трудились на благо Украины.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар и соведущая шоу «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская рассказала о новом благотворительном мероприятии, которое провела со своим коллегой.

Ярославский и Мартыновская устроили в Праге благотворительный ужин со сбором средств в поддержку Украины.

«Война продолжается…боремся дальше! Я снова прошу, чтобы каждый делал по своим возможностям каждый труд, копейка, слово – важны! Нельзя останавливаться! Большой командой сделали красивую работу ради страны, ради украинцев, для победы Я так сильно верю!!! Мы с Вовой Ярославским готовили. Не сами - пришли ребята и помогли - абсолютно и самоотверженно», - написала Мартыновская.

Она поблагодарила всех, кто принимал участие в благотворительном вечере.

Также шеф-повар поделилась кадрами с мероприятия. На них можно было увидеть, как они с Ярославским готовили блюда и выступали перед гостями. Судя по снимкам, их дуэт отлично сработался не только на съемочной площадке. Впрочем, ведущим уже давно приписывают не только рабочие отношения, хотя они сами подобные слухи не подтверждают.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян презентовал пронзительную песню.

Как сообщала Politeka, 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" после долгого отсутствия удивила видом.

Также Politeka писала, что украинцы пристыдили жену Бабкина, актриса не стала молчать.