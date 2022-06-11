Популярна співачка поділилася в своєму Instagram надихаючими кадрами.
Увечері 10 червня Дорофєєва приєдналася до українських артистів, які виступали на благодійному матчі «Динамо» U16 В Іспанії.
Однак, цей виступ став для артистки незвичайним. Разом з Надею на стадіоні виступала 13-літня Софія з Миколаївської області, що отримала поранення в ході обстрілу.
"Сьогодні у мене був особливий виступ – виступ поруч з дуже сильною дівчинкою, якій всього 13 років і нещодавно під час обстрілів рідного дому в Миколаївській області була поранена металевим уламком, який залишався в її скроні впродовж декількох тижнів...", - розповіла співачка.
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Вона поділилася кадрами їх з Софією спільного виступу.
Як зізналася Дорофєєва, дівчинка її сильно вразила.
"Софійка - неймовірний приклад сили і бажання жити мирне прекрасне життя, щодня розвиватися, не втрачаючи ні дня і цінуючи кожну мить. Для мене честь стати часткою її мрії і виступити разом",- написала Дорофєєва.
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