Популярная певица поделилась в своем Инстаграм вдохновляющими кадрами.
Вечером 10 июня Дорофеева присоединилась к украинским артистам, которые выступали на благотворительном матче «Динамо» U16 в Испании.
Однако, это выступление стало для артистки необычным. Вместе с Надей на стадионе выступала 13-летняя София из Николаевской области, получившая ранение в ходе обстрела.
«Сегодня у меня было особое выступление – выступление рядом с очень сильной девочкой, которой всего 13 лет и недавно во время обстрелов родного дома в Николаевской области была ранена металлическим обломком, который оставался в ее виске в течение нескольких недель…», - рассказала певица.
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Она поделилась кадрами их с Софией совместного выступления.
Как призналась Дорофеева, девочка ее сильно впечатлила.
«Софийка – невероятный пример силы и желания жить мирную прекрасную жизнь, ежедневно развиваться, не теряя ни дня и ценя каждый миг. Для меня честь стать частицей ее мечты и выступить вместе», - написала Дорофеева.
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