Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є переможницею одного з сезонів "Холостяка" разом з головним героєм Максом Михайлюком. Дівчина запам'яталася багатьом після шоу і стала блогером, а також встигла попрацювати телеведучою на музичному телеканалі.

Зараз дівчина повертається до мирного життя і нещодавно влаштувала собі з близькими невеликий відпочинок, про що повідомила в мережі. Останнім часом вона була в Києві і займалася і планувала переїзд, змушене залишаючи квартиру.

Цього разу Ульянова повеселила кількома кадрами з невеликої відпустки.

"Люблю дорогу в машині хоча б за це. Красиве у нас держава, як вдома» - хвалиться Ульянова в мережі.

Даша є майстром спорту з гімнастики і навіть проводила свої марафони для шанувальників, не раз дивуючи шпагатом на тренуваннях. Зараз Ульянова почала активніше спілкуватися з фанатами і відповіла на кілька питань, що їх цікавлять.

Даша також прокоментувала свої плани на день народження, який буде вже зовсім скоро: «так приємно, що Ви теж про це пам'ятаєте. Не знаю ще, але швидше за все в Києві".

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