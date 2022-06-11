Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является победительницей одного из сезонов "Холостяка" вместе с главным героем Максом Михайлюком. Девушка запомнилась многим после шоу и стала блогером, а также успела поработать телеведущей на музыкальном телеканале.
Сейчас девушка возвращается к мирной жизни и недавно устроила себе с близкими небольшой отдых, о чем сообщила в сети. Последнее время она была в Киеве и занималась и планировала переезд, вынуждено покидая квартиру.
В этот раз Ульянова повеселила несколькими кадрами из небольшого отпуска.
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«Люблю дорогу в машине хотя бы за это. Красивое у нас государство, как дома» - хвастается Ульянова в сети.
Даша является мастером спорта по гимнастике и даже проводила свои марафоны для поклонников, не раз удивляя шпагатом на тренировках. Сейчас Ульянова начала активнее общаться с фанатами и ответила на несколько интересующих их вопросов.
Даша также прокомментировала свои планы на день рождения, который будет уже совсем скоро: «Так приятно, что вы тоже об этом помните. Не знаю еще, но скорее всего в Киеве».
Напомним, Виктор Павлик похвастался эффектным кадром вместе с Кимом.
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