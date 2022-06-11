Популярна українська блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна, яка менше року тому народила йому сина Лева, все частіше розповідає в Мережі, як худне і приводить себе в порядок. Раніше Даша поскаржилася, що буквально "розвалюється без спорту".

І всього через кілька місяців їй буде 24, проте вона вже має безліч проблем, які бажає усунути. У тому числі і зі спиною, заради цього дівчина ходить на спеціальні процедури. Мріючи про другу дитину, Квіткова також хоче і фігуру привести в потрібний вигляд.

За першу вагітність вона набрала 30 кг і все ще їх скидає. Тепер вона знайшла розраду в заняттях сайклом.

"Підняла себе на тренування з ранку. До речі, це дуже відволікає, поки тренуєшся, від усього, що відбувається. Спробуйте обов'язково!"- пише Даша.

Раніше Даша виклала в мережі кадри з нової фотосесії в полі з сім'єю. На фотографіях Даша зображена серед красивих просторів з теплим світлом на заході сонця. На деяких знімках можна побачити Кіз і овечок, які пасуться в полі, а на одному зі знімків блогерша позує з чоловіком і сином.

У підписі до публікації Даша написала: "забула, як підписувати фото, тому просто запитаю: як ви? (я вас люблю)".

Також дружина Остапчука показала, чому сімейство присвячує ранок.

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