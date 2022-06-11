Популярная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина, которая меньше года назад родила ему сына Льва, все чаще рассказывает в сети, как худеет и приводит себя в порядок. Ранее Даша пожаловалась, что буквально "разваливается без спорта".
И всего через несколько месяцев ей будет 24, однако она уже имеет множество проблем, которые желает устранить. В том числе и со спиной, ради этого девушка ходит на специальные процедуры. Мечтаяя о втором ребенке, Квиткова также хочет и фигуру привести в нужный вид.
За первую беременность она набрала 30 кг и все еще их сбрасывает. Теперь она нашла утешение в занятиях сайклом.
«Подняла себя на тренировку с утра. Кстати, это очень отвлекает, пока тренируешься, от всего, что происходит. Попробуйте обязательно!» - пишет Даша.
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Ранее Даша выложила в сети кадры из новой фотосессии в поле с семьей. На фотографиях Даша запечатлена среди красивых просторов с теплым светом на закате солнца. На некоторых снимках можно увидеть коз и овечек, которые пасутся в поле, а на одном из снимков блогерша позирует с мужем и сыном.
В подписи к публикации Даша написала: "Забыла, как подписывать фото, поэтому просто спрошу: Как вы? (я вас люблю)".
Также жена Остапчука показала, чему семейство посвящает утро.
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