Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес з кожним роком не тільки все менше приховує фігуру, але ще і робить на своїх формах досить сміливі акценти. Виконавиця любить підкреслювати унікальність своїх нарядів за допомогою різних дорогих прикрас.
Цього разу в розкішному бежевому пальто і такому ж комбінезоні з ременем, 52-річна Лопес змогла підкреслити всі свої форми, а також продемонструвала: вона все ще здатна здивувати. Більш того, виконавиця отримала сотні компліментів, адже продовжує підкреслювати – вона і без уколів краси справляється.
"Доброго ранку Америка!!!☀️" - пише Лопес під кадрами.
Шанувальники відреагували:
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"Бос❤️; краса; просто Вау - як завжди❤️🔥; розкажіть вже, що ви з собою зробили?🙌 ❤ ️ 🙌 ; Беллісіма; королева така красива💚 💚 💚; так гаряче гаряче😍; о Боже 😭 😍 😍 Ти прекрасна!!!!!; Обожнюю цей тотальний бежевий образ 🤎; Ваууу Діва❤️; ваша висока користь".
Раніше артистка з'явилася на публіці під час кінофестивалю Tribeca без білизни. У Instagram Лопес показала, як вона позує в напівпрозорій сукні від бренду Tom Ford з прозорими вставками.
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