Известная певица и актриса Дженнифер Лопес с каждым годом не только все меньше скрывает фигуру, но еще и делает на своих формах довольно смелые акценты. Исполнительница любит подчеркивать уникальность своих нарядов при помощи различных дорогих украшений.

В этот раз в роскошном бежевом пальто и таком же комбинезоне с ремнем, 52-летняя Лопес смогла подчеркнуть все свои формы, а также продемонстрировала: она все еще способна удивить. Более того, исполнительница получила сотни комплиментов, ведь продолжает подчеркивать – она и без уколов красоты справляется.

«Доброе утро Америка!!! ☀️👡» - пишет Лопес под кадрами.

Поклонники отреагировали:

«Босс❤️; Красота; Просто Вау - как всегда ❤️🔥; расскажите уже, что вы с собой сделали?🙌❤️🙌; Беллисима; королева такая красивая 💚💚💚; Так горячо горячо😍; О Боже😭😍😍 ты прекрасна!!!!!; Обожаю этот тотальный бежевый образ 🤎; Ваууу Дива❤️; Ваша высокая польза».

Ранее артистка появилась на публике во время кинофестиваля Tribeca без белья. В Инстаграм Лопес показала, как она позирует в полупрозрачном платье от бренда Tom Ford с прозрачными вставками.

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