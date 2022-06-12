Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель після першого ж виходу в світ разом з мамою отримала кілька пропозицій від модних будинків для співпраці. Вся справа в тому, що модельна зовнішність Діви дуже нагадувала образ її мами, моделі і актриси Моніки Белуччі.

Зараз дівчина не так часто ділиться новими кадрами, проте її шанувальники в Instagram показують образи Діви самі. У недавній фотосесії вона перетворилася на справжню фатальну Діву за допомогою оновленої зачіски і простого костюма з блискітками.

» Це дійсно прекрасно🔥❤; вона досконале чарівність❤️; така мила і розкішна дівчина🔥; це гроза майбутніх моделей; мама може відразу пишатися; ну не відірватися, вона така радісна❤❤️; чому це так жарко і просто одночасно; тут можна тільки позаздрити " - відповідають в мережі.

Як можна зрозуміти, Діва періодично займається рекламою для парфумів, трендового одягу і костюмів Гуччі або Дольче Габбана, а також інших. Дівчина рідко показує в Instagram особисті фото, щоб її життя не було під прицілом.

Однак кадри для реклами трендових луків дівчина з радістю показує в мережі. На фан-акаунтах також активно обговорюють зовнішністю дівчину, дуже схожою на Беллуччі.

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