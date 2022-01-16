Как пишет Politeka.net, Дева Кассель - 17-летняя дочь Моники Беллуччи, которая делает первые шаги в модельном бизнесе. Красотка уже успела сняться для мировых глянцев, а также сделала совместную фотосессию с красоткой-мамой. Не забывает Дева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Дева была в прозрачном платье. Звезда выгнулась у стены, намекнув на отсутствие белья.
"Белый цветок", - написала Дева под фото.
Фанаты поставили более 26 тысяч лайков и написали комментарии:
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