17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева показала провокационный образ, впечатлив видом в прозрачном наряде.

Как пишет Politeka.net, Дева Кассель - 17-летняя дочь Моники Беллуччи, которая делает первые шаги в модельном бизнесе. Красотка уже успела сняться для мировых глянцев, а также сделала совместную фотосессию с красоткой-мамой. Не забывает Дева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Дева была в прозрачном платье. Звезда выгнулась у стены, намекнув на отсутствие белья.

"Белый цветок", - написала Дева под фото.

Фанаты поставили более 26 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Богиня", "Самая сексуальная девушка в мире", "Ты моя любимая", "Какая красотка", "Прекрасная девушка", "Иди, маленькая рок-звезда", "Хочу больше фото", "Принцесса", "Волшебный ангел", "Невероятно прекрасная девушка. Вся в маму".

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