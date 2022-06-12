Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель после первого же выхода в свет вместе с мамой получила несколько предложений от модных домов для сотрудничества. Все дело в том, что модельная внешность девы очень напоминала образ ее мамы, модели и актрисы Моники Белуччи.
Сейчас девушка не так часто делится новыми кадрами, однако ее поклонники в Инстаграм показывают образы Девы сами. В недавней фотосессии она превратилась в настоящую роковую диву при помощи обновленной прически и простого костюма с блестками.
«Это действительно прекрасно🔥❤; она совершенное очарование❤️; такая милая и роскошная девушка🔥; это гроза будущих моделей; мама может сразу гордиться; ну не оторваться, она такая радостная😍😍❤️; почему это так жарко и просто одновременно; здесь можно только позавидовать» - отвечают в сети.
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Как можно понять, Дева периодически занимается рекламой для духов, трендовой одежды и костюмов Гуччи или Дольче Габбана, а также других. Девушка редко показывает в Инстаграм личные фото, чтобы ее жизнь не была под прицелом.
Однако кадры для рекламы трендовых луков девушка с радостью показывает в сети. На фан-аккаунтах также активно обсуждают внешностью девушку, очень похожей на Беллуччи.
Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.