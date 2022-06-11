Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз активно виступає за кордоном на благодійних концертах, знову вразила під час нового звернення до шанувальників. Останнім часом Каменських досить рідко з'являється в мережі через критику фанатів.

"Литва! Велика подяка Вам за допомогу Україні з перших днів війни, організаторам благодійного концерту «Сила єдності» за теплий прийом за увагу до України. Спасибі телеканалам за трансляцію цього концерту. І всім, хто бореться допомагає і стоїть на боці правди і світла.

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Ми сильні і єдині. І це не просто слова. Це те, завдяки чому Україна бореться і завдяки чому обов'язково переможе» - пише Каменських під кадрами.

Нещодавно артистка анонсувала свій майбутній виступ у Празі, а поки показала кадри з концерту в Литві, де вдалося зібрати 120 тисяч євро.

Як видно, на сцену співачка вийшла в чорному закритому вбранні, її пишне кучеряве волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і намальований на щоці прапорець України.

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