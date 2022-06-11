Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас активно выступает за границей на благотворительных концертах, снова впечатлила во время нового обращения к поклонникам. В последнее время Каменских довольно редко появляется в сети из-за критики фанатов.

«Литва! Большая благодарность вам за помощь Украине с первых дней войны, организаторам благотворительного концерта «Сила Единства» за теплый прием за внимание к Украине. Спасибо телеканалам за трансляцию этого концерта. И всем борющимся помогает и стоит на стороне правды и света.

В дни войны, когда отчаяние, боль и печаль охватывают душу, эти песни – напоминание, что весь этот ужас закончится, заживут все раны и мир вернется снова

Мы сильны и единственны. И это не просто слова. Это то, благодаря чему Украина борется и благодаря чему обязательно победит» - пишет Каменских под кадрами.

Недавно артистка анонсировала свое будущее выступление в Праге, а пока показала кадры с концерта в Литве, где удалось собрать 120 тысяч евро.

Как видно, на сцену певица вышла в черном закрытом наряде, ее пышные кудрявые волосы распущены, а на лице легкий макияж и нарисованный на щеке флажок Украины.

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