Ектор Хіменес-Браво нагадав про те, як важко зараз українцям, які опинилися в окупації.

Про це знаменитий шеф-кухар і ведучий «Майстер шеф» написав на своїй сторінці в Instagram.

Ектор нагадав, що зараз ряд українських міст живе під гнітом окупантів. Там немає води, їжі і зв'язку, а люди змушені жити в бомбосховищах.

"Всі новини у них - російські. І правда, тільки брехлива. Просякнута слизькою пропагандою рашистів. Але наші ЗСУ з кожним днем все ближче до звільнення людей, до об'єднання нашої великої української родини», - запевнив Хіменес-Браво.

Він захопився тим, як всі українці зараз працюють на захист своєї країни. Шеф-кухар також підкреслив, що зупинятися ні на хвилину не можна.

"Не можна зупинятися! Немає на хвилину, адже там нас чекають наші друзі і брати. Продовжуйте мітинги за кордоном, донатьте, волонтерьте, вчіться стрільбі і наданню першої допомоги. Тому що ми зможемо перемогти тільки разом! Один день для нас це просто один день. А один день для того, хто недоїдає, п'ють воду за графіком і кожен день ризикує померти - це ціле життя. Не забувайте про своїх братів", - закликав українців Ектор.

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