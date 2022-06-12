Илона Гвоздева из «Танців з зірками» показала, чем отличаются мечты о собственном доме от реальности его строительства.

Как пишет Politeka.net, известная хореограф поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором показала свои нынешние реалии. Ранее Гвоздева раскрыла, что они с мужем наконец приступили к строительству собственного дома, о котором мечтали уже давно.

В этот раз танцовщица поделилась шуточным видео на эту тему. На первых кадрах Гвоздева расслабленно лежит на залитом солнцем газоне, мечтательно глядя вверх.

«Это я представляю как буду отдыхать на террасе собственного дома», - подписала кадры хореограф.

Однако картинка тут же меняется на более приземленные реалии человека, строящего дом. На них Гвоздева с лопатой в руках в буквальном смысле слова «разгребала» стройматериалы.

«Вера и труд все перетрут! Верим в победу, строим наше будущее!», - подписала видео танцовщица.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Бог в помощь Иллоночка, построитесь и будете жить долго и счастливо в вашем гнездышке», «Верим в победу», «Труд, вера и любовь – мы счастливы будем снова», «Это обо мне. Купили дачу, чтобы отдыхать – постоянно каждый день нужно что-то делать, чтобы было красиво», - пишут люди.

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