Об этом знаменитый шеф-повар и ведущий «Мастер шеф» написал на своей странице в Инстаграм.
Эктор напомнил, что сейчас ряд украинских городов живет под гнетом оккупантов. Там нет воды, еды и связи, а люди вынуждены жить в бомбоубежищах.
«Все новости у них – российские. И правда, только лживая. Пропитана скользкой пропагандой рашистов. Но наши ВСУ с каждым днем все ближе к освобождению людей, к объединению нашей большой украинской семьи», - заверил Хименес-Браво.
Он восхитился тем, как все украинцы сейчас работают на защиту своей страны. Шеф-повар также подчеркнул, что останавливаться ни на минуту нельзя.
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«Нельзя останавливаться! Нет на минуту, ведь там нас ждут наши друзья и братья. Продолжайте митинги за границей, донатьте, волонтерьте, учитесь стрельбе и оказанию первой помощи. Потому что мы сможем победить только вместе! Один день для нас это просто один день. А один день для того, кто недоедает, пьют воду по графику и каждый день рискует умереть - это целая жизнь. Не забывайте о своих братьях», - призвал украинцев Эктор.
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