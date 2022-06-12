Эктор Хименес-Браво напомнил о том, как тяжело сейчас украинцам, оказавшимся в оккупации.

Об этом знаменитый шеф-повар и ведущий «Мастер шеф» написал на своей странице в Инстаграм.

Эктор напомнил, что сейчас ряд украинских городов живет под гнетом оккупантов. Там нет воды, еды и связи, а люди вынуждены жить в бомбоубежищах.

«Все новости у них – российские. И правда, только лживая. Пропитана скользкой пропагандой рашистов. Но наши ВСУ с каждым днем ​​все ближе к освобождению людей, к объединению нашей большой украинской семьи», - заверил Хименес-Браво.

Он восхитился тем, как все украинцы сейчас работают на защиту своей страны. Шеф-повар также подчеркнул, что останавливаться ни на минуту нельзя.

«Нельзя останавливаться! Нет на минуту, ведь там нас ждут наши друзья и братья. Продолжайте митинги за границей, донатьте, волонтерьте, учитесь стрельбе и оказанию первой помощи. Потому что мы сможем победить только вместе! Один день для нас это просто один день. А один день для того, кто недоедает, пьют воду по графику и каждый день рискует умереть - это целая жизнь. Не забывайте о своих братьях», - призвал украинцев Эктор.

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