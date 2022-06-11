Леся Никитюк рассказала о страшной болезни Джастина Бибера и нашла решения его проблемы, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне за независимость. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз поделилась новостью от Джастина Бибера.

"Джастин, выздоравливай. Мы украинцы очень любим твои песни", - написала Леся, обращаясь к Биберу.

"Популярный канадский певец Джастин Бибер откровенно рассказал о болезни, с которой ему приходиться бороться уже некоторое время. Исполнителю диагностировали синдром Рамсея Ханта, который спровоцировал паралич половины его лица", - объяснила Леся, что с Джастином случилось.

"У меня в детстве такое было. Не поверите, в нашем Охматдине при помощи иглоукалывания все возобновилось", - показала ответ Леся фаната.

"Боже, напишите Биберу, пусть приедет в наш Охмадит. Кто у меня хорошо английский знает. Пишите, репостну. Украинские врачи самые лучшие", - написала в ответ Леся.

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