Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда заявила о себе на талант-шоу "Х-Фактор", где спела собственный хит "Свята". После этого к артистки пришла не только всеукраинская слава, но и в мире, ведь клипы на хиты группы KAZKA набирали десятки и сотни миллионов просмотров. Сейчас Александра активно ездит по миру, давая благотворительные концерты в поддержку Украины. А в этот раз решила поделится стильным образом, опубликовав новый сторис в Инстаграм.

На фото Зарицкая была в сапогах и черном платье. Образ звезда дополнила стильной белой блузой и зеленой сумкой.

"Спасибо Барселоне и мы движемся дальше. Завтра Ницца,. афиша в следующем сторис", - написала Зарицкая на сторис у себя в Инстаграм.

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