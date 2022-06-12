Як пише Politeka.net, відома ведуча поділилася постом на важливу тему в Своїм Instagram. Вона зазначила, що війна не могла не вплинути на психіку українських дітей.

"З якими проблемами батьки стикаються зараз? По-перше, активізувалися і загострилися проблеми, які були до війни – страхи, агресія, енурези, проблеми сну і харчової поведінки. Але з'явилося вперше дуже багато проблем, з якими сім'ї не були знайомі до війни: на першому місці страхи і це зрозуміло, і не є відкриттям", - розповіла Єфросиніна з посиланням на фахівців, які зараз надаю сім'ям психологічну допомогу.

Вона підкреслила, що в разі виникнення таких проблем українським батькам важливо пам'ятати, що в першу чергу вони повинні допомагати собі, адже тільки так у них будуть сили допомагати дітям.

Також Єфросиніна закликала батьків забезпечити своїм дітям гідне літо.

"Війна не повинна забирати у наших дітей літні канікули. Подбайте про те, щоб діти отримали літо миру, а потім закінчиться війна", - йдеться в публікації Єфросиніної.

Нагадаємо, страшна хвороба наздогнала Джастіна Бібера, Нікітюк знайшла рішення проблеми.

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з" Танців з зірками " показала важкі реалії будівництва власного будинку.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька вразила чином в сукні з вирізом в Барселоні.