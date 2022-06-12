Как пишет Politeka.net, известная ведущая поделилась постом на важную тему в своим Инстаграм. Она отметила, что война не могла не повлиять на психику украинских детей.

«С какими проблемами родители сталкиваются сейчас? Во-первых, активизировались и обострились проблемы, которые были до войны – страхи, агрессия, энурезы, проблемы сна и пищевого поведения. Но появилось ВПЕРВЫЕ очень много проблем, с которыми семьи не были знакомы до войны: на первом месте страхи и это понятно, и не является открытием», - рассказала Ефросинина со ссылкой на специалистов, которые сейчас оказываю семьям психологическую помощь.

Она подчеркнула, что в случае возникновения таких проблем украинским родителям важно помнить, что в первую очередь они должны помогать себе, ведь только так у них будут силы помогать детям.

Также Ефросинина призвала родителей обеспечить своим детям достойное лето.

«Война не должна забирать у наших детей летние каникулы. Позаботьтесь о том, чтобы дети получили лето мира, а потом закончится война», - говорится в публикации Ефросининой.

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