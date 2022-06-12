Про це колишній чоловік Наді Дорофєєвої та український співак Володимир Дантес розповів у новому пості на своєму Instagram.
Співак у Києві виступив перед пораненими бійцями і влаштував збір коштів для допомоги військовим.
Артист поділився фото, зробленим під час його виступу. На знімку Дантес в червоних штанях і чорній майці щосили виступав перед людьми з гітарою в руках.
"Спасибі кожному, хто прийшов і підтримав. Кожному за кожну копійку. Сьогодні був мій перший виступ за 3 місяці. Я в шоці від емоцій і того, що ми можемо так зібратися і дивитися в очі один одному і радіти. Спасибі всім, хто захищає країну. Ми будемо допомагати, як тільки можемо", - емоційно написав Дантес.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
Втрати серед ЗСУ: Арестович назвав, скільки військових вже віддали свої життя за Україну
Лукашенко зібрався воювати за Західну Україну: у Генштабі повідомили, яка зараз ситуація на кордоні
Переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою: "Потужно!"
У ПФУ попередили, що буде з пенсіями на тлі різкого падіння зарплат в Україні: розкрито нові суми
Українці тут же відреагували.
"Спасибі вам за гарний настрій", "завидний наречений", "Файний чоловік", "Штани вогонь", Боже, який красень! Спасибі, що нарешті співаєте і підтримуєте наших бійців, і взагалі всіх нас, тому що хочеться так миру", - пишуть люди.
Нагадаємо, страшна хвороба наздогнала Джастіна Бібера, Нікітюк знайшла рішення проблеми.
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з" Танців з зірками " показала важкі реалії будівництва власного будинку.
Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька вразила чином в сукні з вирізом в Барселоні.