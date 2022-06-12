Володимир Дантес повернувся до виступів перед публікою вперше за три місяці.

Про це колишній чоловік Наді Дорофєєвої та український співак Володимир Дантес розповів у новому пості на своєму Instagram.

Співак у Києві виступив перед пораненими бійцями і влаштував збір коштів для допомоги військовим.

Артист поділився фото, зробленим під час його виступу. На знімку Дантес в червоних штанях і чорній майці щосили виступав перед людьми з гітарою в руках.

"Спасибі кожному, хто прийшов і підтримав. Кожному за кожну копійку. Сьогодні був мій перший виступ за 3 місяці. Я в шоці від емоцій і того, що ми можемо так зібратися і дивитися в очі один одному і радіти. Спасибі всім, хто захищає країну. Ми будемо допомагати, як тільки можемо", - емоційно написав Дантес.

Українці тут же відреагували.

"Спасибі вам за гарний настрій", "завидний наречений", "Файний чоловік", "Штани вогонь", Боже, який красень! Спасибі, що нарешті співаєте і підтримуєте наших бійців, і взагалі всіх нас, тому що хочеться так миру", - пишуть люди.

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