Даша показала, з ким тепер проводить вільний час.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є переможницею одного з сезонів "Холостяка" разом з головним героєм Максом Михайлюком. Дівчина не залишилася разом з чоловіком, проте прославилася на шоу і змогла стати популярним блогером.

Зараз Даша не так часто з'являється в мережі, не розповідає про особисте життя і не говорить про зміни. Однак вона з радістю показує кадри з модних фотосесій, розповідає про свої незручні моменти з буднів або хвалиться посиденьками з близькими.

Цього разу Даша порадувала кадрами зустрічі зі своєю маленькою красунею-хрещеницею.

"Рік пройшов, щаслива бути твоєю хрещеною! А це з кумою " - ділиться кадрами дівчина.

Також Ульянова повеселила кількома кадрами з невеликої відпустки.

"Люблю дорогу в машині хоча б за це. Красиве у нас держава, як вдома» - хвалиться Ульянова в мережі.

Даша є майстром спорту з гімнастики і навіть проводила свої марафони для шанувальників, не раз дивуючи шпагатом на тренуваннях.

Також Віктор Павлік похвалився ефектним кадром разом з Кімом.

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