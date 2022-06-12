Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є переможницею одного з сезонів "Холостяка" разом з головним героєм Максом Михайлюком. Дівчина не залишилася разом з чоловіком, проте прославилася на шоу і змогла стати популярним блогером.
Зараз Даша не так часто з'являється в мережі, не розповідає про особисте життя і не говорить про зміни. Однак вона з радістю показує кадри з модних фотосесій, розповідає про свої незручні моменти з буднів або хвалиться посиденьками з близькими.
Цього разу Даша порадувала кадрами зустрічі зі своєю маленькою красунею-хрещеницею.
"Рік пройшов, щаслива бути твоєю хрещеною! А це з кумою " - ділиться кадрами дівчина.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
Втрати серед ЗСУ: Арестович назвав, скільки військових вже віддали свої життя за Україну
Лукашенко зібрався воювати за Західну Україну: у Генштабі повідомили, яка зараз ситуація на кордоні
Переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою: "Потужно!"
Втрати ЗСУ на передовій: Подоляк назвав нові цифри загиблих українських військових
Також Ульянова повеселила кількома кадрами з невеликої відпустки.
"Люблю дорогу в машині хоча б за це. Красиве у нас держава, як вдома» - хвалиться Ульянова в мережі.
Даша є майстром спорту з гімнастики і навіть проводила свої марафони для шанувальників, не раз дивуючи шпагатом на тренуваннях.
Також Віктор Павлік похвалився ефектним кадром разом з Кімом.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна публічно обложила Лазарєва за його зухвалу поведінку.
Також Politeka писала, що ведучий" Маски " Остапчук показав, який сніданок приготував для красуні-дружини.