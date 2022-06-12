Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является победительницей одного из сезонов "Холостяка" вместе с главным героем Максом Михайлюком. Девушка не осталась вместе с мужчиной, однако прославилась на шоу и смогла стать популярным блогером.
Сейчас Даша не так часто появляется в сети, не рассказывает о личной жизни и не говорит о переменах. Однако она с радостью показывает кадры из модных фотосессий, рассказывает о своих неловких моментах из будней или хвастается посиделками с близкими.
В этот раз Даша порадовала кадрами встречи со своей маленькой красавицей-крестницей.
"Год прошел, счастлива быть твоей крестной! А это с кумой" - делится кадрами девушка.
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Также Ульянова повеселила несколькими кадрами из небольшого отпуска.
«Люблю дорогу в машине хотя бы за это. Красивое у нас государство, как дома» - хвастается Ульянова в сети.
Даша является мастером спорта по гимнастике и даже проводила свои марафоны для поклонников, не раз удивляя шпагатом на тренировках.
Напомним, Виктор Павлик похвастался эффектным кадром вместе с Кимом.
Как сообщала Politeka, Ефросинина публично осадила Лазарева за его дерзкое поведение.
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, какой завтрак приготовил для красотки-жены.