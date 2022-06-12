Даша показала, с кем теперь проводит свободное время.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является победительницей одного из сезонов "Холостяка" вместе с главным героем Максом Михайлюком. Девушка не осталась вместе с мужчиной, однако прославилась на шоу и смогла стать популярным блогером.

Сейчас Даша не так часто появляется в сети, не рассказывает о личной жизни и не говорит о переменах. Однако она с радостью показывает кадры из модных фотосессий, рассказывает о своих неловких моментах из будней или хвастается посиделками с близкими.

В этот раз Даша порадовала кадрами встречи со своей маленькой красавицей-крестницей.

"Год прошел, счастлива быть твоей крестной! А это с кумой" - делится кадрами девушка.

Также Ульянова повеселила несколькими кадрами из небольшого отпуска.

«Люблю дорогу в машине хотя бы за это. Красивое у нас государство, как дома» - хвастается Ульянова в сети.

Даша является мастером спорта по гимнастике и даже проводила свои марафоны для поклонников, не раз удивляя шпагатом на тренировках.

Напомним, Виктор Павлик похвастался эффектным кадром вместе с Кимом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина публично осадила Лазарева за его дерзкое поведение.

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