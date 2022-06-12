Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес почала активно давати інтерв'ю і розповідати про свою роботу перед черговими зйомками. При цьому артистка не забуває робити акценти на своїй зовнішності і квітучому вигляді в свої 52 роки.

Так, нещодавно виконавиця знову відзначилася на зйомках щоу.

"Бути латиноамериканцем у цій країні завжди було для мене як предмет гордості. Я смиренно і безмірно вдячна за партнерство з Grameen America, щоб прискорити досягнення мети з надання до 2030 року 14 мільярдів доларів змінює життя позичкового капіталу малозабезпеченим латиноамериканським підприємцям.

У цій спільноті так багато сили, і для мене важливо створити рівність, інклюзивність і можливості для жінок в бізнесі» - розповіла Лопес про останні цілі на життя.

У розкішному бежевому пальто і такому ж комбінезоні з ременем, 52-річна Лопес змогла підкреслити всі свої форми, а також продемонструвала: вона все ще здатна здивувати.

Більш того, виконавиця отримала сотні компліментів, адже продовжує підкреслювати – вона і без уколів краси справляється.

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Також, 52-річна Лопес втиснулася в чорне плаття з вирізом, довівши свою привабливість: "бачили цей живіт?"

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