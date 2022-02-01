Известная артистка, актриса и владелица своего косметического бренда - 52-летняя Дженнифер Лопес решила принять участие в довольно яркой фотосессии в своем офисе, передает Politeka.net. Так, в этот раз артистка позировала в довольно примечательных нарядах в своем личном офисе.

В нарядах Лопес не стала скромничать и показала загорелые изгибы с разных сторон, а черное платье с открытой зоной на талии вообще подчеркнуло ее формы с близких ракурсов. Также Дженнифер дала интервью, в котором рассказала о ново комедии.

Она выходит через две недели и в ней Лопес пришлось сыграть образ обезбашенной невесты, которая выходит замуж за первого встречного из толпы. В сети оценили образ Лопес:

«Ты можешь быть лучше, когда захочешь😍; какая хорошенькая и опасная; сложно поверить🔥Так горжусь тобой, моя королева🥺🤍; она догонит популярностью любого😍🔥😍; вы видели этот живот?; Пожалуйста, следуйте за мной, она будто просит; я тоже хочу так выглядеть😒; Хорошо 🤎; Мода меняется, а стиль остается😸✨🧡; Как мне вас отблагодарить?💞; Палец вверх😊».

Также недавно артистка приняла участие в рекламной фотосессии, в которой должна была показать несколько новых нарядов. Майки и штаны в одинаковом дизайне выглядели достаточно примечательно. Причем джинсовый костюм продемонстрировал, насколько хорошо выглядит Лопес и не прикрывая живот.

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