Известная певица и актриса Дженнифер Лопес начала активно давать интервью и рассказывать о своей работе перед очередными съемками. При этом артистка не забывает делать акценты на своей внешности и цветущем виде в свои 52 года.

Так, недавно исполнительница снова отличилась на съемках щоу.

«Быть латиноамериканцем в этой стране всегда было для меня как предмет гордости. Я смиренно и безмерно благодарна за партнерство с Grameen America, чтобы ускорить достижение цели по предоставлению к 2030 году 14 миллиардов долларов изменяющего жизнь ссудного капитала малообеспеченным латиноамериканским предпринимателям.

В этом сообществе так много силы, и для меня важно создать равенство, инклюзивность и возможности для женщин в бизнесе» - рассказала Лопес о последних целях на жизнь.

В роскошном бежевом пальто и таком же комбинезоне с ремнем, 52-летняя Лопес смогла подчеркнуть все свои формы, а также продемонстрировала: она все еще способна удивить.

Более того, исполнительница получила сотни комплиментов, ведь продолжает подчеркивать – она и без уколов красоты справляется.

Ранее сообщалось, 52-летняя Лопес в блестках и сеточке показала, на что способна на сцене: "Никогда не стареешь"

Также, 52-летняя Лопес втиснулась в черное платье с вырезом, доказав свою привлекательность: "Видели этот живот?"

Politeka рассказывала, Лопес в белом платье с перьями изумила фигурой рядом с молодым красавцем: "Шалит Дженни"