Популярна українська телеведуча, інфлюенсер і блогер Леся Нікітюк, яка після початку війни залишилася в Україні і стала активно допомагати волонтерам, часто ділиться у своєму мікроблозі в Instagram яскравими фото і відео зі свого життя. Так, цього разу на честь свята Трійці, телезірка виклала кілька милих фото зі своїми близькими.

На фотографіях можна побачити саму Лесю, яка позує серед природного пейзажу в жовтому літньому сарафані на тонких бретельках. Вона тримає в руках зелену гілочку з трояндою і з серйозним обличчям дивиться в об'єктив. Також телеведуча показала свою красуню-маму, яка стоїть у ошатній вишиванці серед квітів. Крім того, в пості Леся є знімки маленьких дівчаток, мабуть, з рідні, які також зняті в красивих зростаючих квітах.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Зі святом! Привітання в сторіс". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати фото Лесі, вітаючи її зі святом, і відзначаючи, яка гарна у неї мама у вишиванці. "Які гарні дівчатка", "Неймовірні", "І вас зі святом", "Леся Іванівна, яка гарна вишиванка у вашої мами", "Спасибі, взаємно. Дівчатка, ви такі красуні", "Зі святом!".

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