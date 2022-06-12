Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Сначала знаменитость был женат на Елене Войченко, с которой пробыл с 2007 по 2020 год и пара воспитывала двоих детей - Эмилию и Эвана-Александра. В 2020 пара разошлась, после чего Владимир женился на красотке Кристине. Жена Остапчука теперь довольно популярный блогер и постоянно старается радовать своих фанатов в Инстаграм.

"Такс... Я обещала вас немножко насмешить? Вчера я увидела архив, видео из Лондона в 2014 году. Тогда я не поносила брекеты, та не выправила свои "хорошие" зубки. Готовы?", - написала Кристина.

"То что, мне кажется, что я тот пример - что брекеты улучшают людей. У меня просто другое лицо, я в шоке. 8 лет назад", - добавила Горняк.

Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука продемонстрировала свои кулинарные таланты

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