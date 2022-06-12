Популярная украинская певца Тина Кароль продолжает череду своих благотворительных концертов, рассказывает в интервью о том, как справляется с временными трудностями и говорит о планах на будущее. Поклонники в Инстаграм представили отрывок одного из выступлений звезды.

Как можно заметить, своему стилю артистка не изменяет и выбирает классические наряды с акцентом на пышные формы. В белом дизайнерском платье с глубоким декольте артистка изумила цветущим видом.

В сети ожидаемо отреагировали и обсудили внешность Кароль, многих смутил открытый вид на формы артистки.

«😍Sexy Singer😍 💙💛; Классная❤️; Невероятная😍❤️‍🔥; наша красавица, невероятная; Поправилась😍; красотка, обожаю ее😍😍; ой, скоро грудь выпадет, так открыто.... невозможно отвести глаз, она завораживает, притягивает».

А недавно Кароль опубликовала в Instagram Stories фото из семейного архива, на котором она запечатлена с родителями и старшим братом. После фото появилось в группе артистки «ФанТина».

Отметим, певица редко делится с поклонниками семейными снимками, на которых запечатлены ее родители и брат.

Напомним, Молодая жена Павлика показала, каким модником растет их сын: "Сердцеед".

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