Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая после начала войны осталась в Украине и стала активно помогать волонтерам, часто делится в своем микроблоге в Instagram яркими фото и видео из своей жизни. Так, в этот раз в честь праздника Троицы, телезвезда выложила несколько милых фото со своими близкими.

На фотографиях можно увидеть саму Лесю, которая позирует среди природного пейзажа в желтом летнем сарафане на тонких бретельках. Она держит в руках зеленую веточку с розой и с серьезным лицом смотрит в объектив. Также телеведущая показала свою красотку-маму, которая стоит в нарядной вышиванке среди цветов. Кроме того, в посте Леся есть снимки маленьких девочек, видимо, из родни, которые также сняты в красивых растущих цветах.

В подписи к публикации Никитюк написала: "С праздником! Поздравление в сторис". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото Леси, поздравляя ее с праздником, и отмечая, какая красивая у нее мама в вышиванке. "Какие красивые девочки", "Невероятные", "И вас с праздником", "Леся Ивановна, какая красивая вышиванка у вашей мамы", "Спасибо, взаимно. Девочки, вы такие красавицы", "С праздником!".

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