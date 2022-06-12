Популярный украинский певец Олег Винник с начала полномасштабной войны не выходил на связь с поклонниками.

За это время артист только несколько раз публиковал посты в Instagram, но так и не общался с поклонниками в сториз и не ответил на вопрос о его месте нахождения.

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин в интервью 24 каналу предположил, что Олег Винник сейчас может находиться в Германии, где тот и начинал свою карьеру как оперный певец.

"Мы сегодня, кстати, вспоминали о нем, когда ехали. Кажется, где-то увидели афишу. Ребята спрашивали, где же Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-то концерты", - заявил Харчишин.

Солист "Друга ріка" также рассказал, как относится к звездным коллегам-мужчинам, которые во время войны находятся за границей, среди которых Анатолий Анатолич, Потап, Монатик.

"С Монатиком встречался в Польше, когда мы были там с концертами. Он тоже организует какие-то концерты, помогает. Возможно, тот страх можно объяснить. Возможно, они это делают ради детей. Я не могу винить, их можно понять. Но можно было бы оставить детей в безопасности и приехать", — поделился Харчишин и добавил, что он сам так и сделал, детей с мамой отвез до границы и вернулся.

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