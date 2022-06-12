Єгор Крутоголов з "Дизель шоу" розповів про Сергія Писаренка та Євгена Нікішина, які родом з Росії і є членами творчого колективу.

Як пише Politeka.net, Єгор Крутоголов - відомий український артист і засновник колективу "Дизель Студіо", який робить проект "Дизель шоу" та багато інших. "Зірковий шлях" взявши інтерв'ю у Єгора, який розповів і про акторів з Росії - Сергія Писаренка та Євгена Нікішина.

Крутоголов зазначив, що знає акторів років 15-20. І вони не велися на російську пропаганду і не підтримували Путіна.

"Ніколи у них не було імперських поглядів на Україну, на українців. Вони наші", - сказав Єгор.

Також Крутоголов повідомив, що зараз Нікішин знаходиться в Росії зі своєю сім'єю. Писаренко ж живе в Україні, адже у нього Українська сім'я і його будинок встигли розграбувати окупанти. Статус їх в команді поки невідомий, так як війна не закінчена і це складне питання.

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