Як пише Politeka.net, Єгор Крутоголов - відомий український артист і засновник колективу "Дизель Студіо", який робить проект "Дизель шоу" та багато інших. "Зірковий шлях" взявши інтерв'ю у Єгора, який розповів і про акторів з Росії - Сергія Писаренка та Євгена Нікішина.
Крутоголов зазначив, що знає акторів років 15-20. І вони не велися на російську пропаганду і не підтримували Путіна.
"Ніколи у них не було імперських поглядів на Україну, на українців. Вони наші", - сказав Єгор.
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Також Крутоголов повідомив, що зараз Нікішин знаходиться в Росії зі своєю сім'єю. Писаренко ж живе в Україні, адже у нього Українська сім'я і його будинок встигли розграбувати окупанти. Статус їх в команді поки невідомий, так як війна не закінчена і це складне питання.
Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" пройшовся по Путіну і його цілям в Україні
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