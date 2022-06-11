Как сообщает Politeka.net, художественный руководитель и актер программы "Дизель Шоу" Егор Крутоголов в интервью прогремме "Зірковий шлях" рассказал, что делать прогнозы относительно того, как долго продлится война, не берется. При этом он заговорил о причинах нападения россии на Украину.

По его мнению, путин зациклился на Украине и решил, что нашей страны не должно существовать. И весь этот цирк для россиян сделан.

"У этой войны нет цели. Они руководствуются тем, что хохлы ох*ели, их надо приструнить. Это что, повод для войны? У путина это какая-то личная заноза в сердце или в ж*пе, что Украины не должно существовать. Видно, что это очень лично для него. И весь этот цирк пропаганды для его народа сделан. Они клюют на это, хавают. Они друг друга стоят. Потому пусть все идут за русским кораблем", - подытожил Егор Крутоголов.

Стоит отметить, что сейчас двое братьев Егора Крутоголова служат в армии: один воюет под Николаевом, второй находится под Львовом. Сам он занимается волонтерством - покупает и ремонтирует автомобили для армии.

Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" удивил пророческими словами за день до войны.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" с красоткой-женой показали украинцам пример семейной жизни.

Также Politeka писала, Крутоголов из "Дизель шоу" признался, что больше не строит иллюзий относительно русских.