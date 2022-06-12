Егор Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал о Сергее Писаренко и Евгение Никишине, которые родом из россии и являются членами творческого коллектива.

Как пишет Politeka.net, Егор Крутоголов - известный украинский артист и основатель коллектива "Дизель студио", который делает проект "Дизель шоу" и много других. "Зірковий шлях" взял интервью у Егора, который рассказал и об актерах из россии - Сергее Писаренко и Евгения Никишина.

Крутоголов отметил, что знает актеров лет 15-20. И они не велись на российскую пропаганду и не поддерживали путина.

"Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, на украинцев. Они наши", - сказал Егор.

Также Крутоголов сообщил, что сейчас Никишин находится в россии со своей семьей. Писаренко же живет в Украине, ведь у него украинская семья и его дом успели разграбить оккупанты. Статус их в команде пока неизвестен, так как война не закончена и это сложный вопрос.

Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" прошелся по путину и его целям в Украине

А еще Politeka сообщала, что Крутоголов из "Дизель шоу" признался, что больше не строит иллюзий относительно русских

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" удивил пророческими словами за день до войны



