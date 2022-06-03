Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов познакомился со своей будущей женой Екатериной в Николаеве, когда им было всего 16 и 13 лет соответственно. Сначала они дружили, а через пять лет, в 2006 году, поженились. Пара счастлива в браке и воспитывает двух сыновей - Льва и Максима.

В пятницу, 3 июня, семья Крутоголовых празднует 16 годовщину брака. На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram опубликовали трогательное поздравление для звездной пары и их семейное фото.

На снимке Егор в джинсовых шортах и желтой футболке стоит вместе с Катей, которая надела короткое платье с ярким лимонным принтом, на фоне моря и пляжа. На архивном кадре пара наслаждается мирным беззаботным отдыхом с бокалами в руках.

"Когда-то он покорил ее своими шутками. А она завоевала его сердце искренней улыбкой. И вот уже 16 лет они вместе! Сегодня свою топазовую свадьбу отмечает Егор Крутоголов и его жена Катерина - это необычайная пара «Дизель Студио», которую объединяет любовь к юмору, одинаковые взгляды на жизнь и двое замечательных сыновей. Егор, Катя, поздравляем вас! Хотим пожелать... просто любить и быть рядом друг с другом. С 16 годовщиной брака!",- поздравили супругов коллеги.

Напомним, Катя Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.

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