Як повідомляє Politeka.net, сім'я Христини та Григорія Решетників з перших днів вторгнення рф на наші землі почала допомагати біженцям, висвітлювати ситуацію і розповідати про те, як поводиться рф на наших землях, обкрадаючи громадян і знищуючи все на своєму шляху.

"Любов завжди перемагає ❤️ бо з любов'ю в серці 😍 обіймаю вас!"- пише Христина під новими кадрами. В оригінальному одязі з принтом у формі серце ец вдалося привернути увагу фанатів.

У мережі реагують:

"Така гарна❤ ️ Люблю; красуня!🔥 ; Просто вау вау❤️; Beautiful photos😍!; Дуже красива😍 😍❤️❤️талановита, позитивна ❤ ️❤️ любов і виконання мрії!; Як завжди чарівна💗; красуня😍; залишайтеся завжди такою усміхненою і щасливою 💙 💛 яка прекрасна» .

Зараз сім'я Решетників робить все можливе, щоб їхні діти відчували себе комфортно і спокійно в цей смутний час. Тому, щоб заманити хлопчиків чимось батьки вирішили залучити їх до спорту.

Так як малюки Діма та Іван ще досить маленькі і вимагають багато уваги, батькам доводиться весь час придумувати, як же їх розважити. Ситуацію спрощує те, що діти можуть побігати і пограти у дворі.

Також, дружина "Холостяка" Решетника зізналася, завдяки чому діти не боялися сирен.

Як повідомляла Politeka, ведучий " Холостяка "Решетник розповів про битви на своєму"фронті".

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