Как сообщает Politeka.net, семья Кристины и Григория Решетников с первых дней вторжения рф на наши земли принялась помогать беженцам, освещать ситуацию и рассказывать о том, как ведет себя рф на наших землях, обворовывая граждан и уничтожая все на своем пути.

«Любовь всегда побеждает ❤️ Потому что с любовью в сердце 😍 Обнимаю вас!» - пишет Кристина под новыми кадрами. В оригинальной одежде с принтом в форме сердце ец удалось привлечь внимание фанатов.

В сети реагируют:

«Такая красивая❤️ Люблю; Красавица!🔥; Просто вау вау❤️; Beautiful photos😍!; Очень красивая😍😍❤️❤️талантливая, положительная❤️❤️ любовь и исполнение мечты!; Как всегда очаровательна💗; Красавица😍; оставайтесь всегда такой улыбающейся и счастливой 💙💛 какая прекрасная» .

Сейчас семья Решетников делает все возможное, чтобы их дети чувствовали себя комфортно и спокойно в это смутное время. Потому, чтобы завлечь мальчиков чем-нибудь родители решили привлечь их к спорту.

Так как малыши Дима и Иван еще довольно маленькие и требуют много внимания, родителям приходится все время придумывать, как же их развлечь. Ситуацию упрощает то, что дети могут побегать и поиграть во дворе.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.