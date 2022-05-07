Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетники вместе уже более 10 лет. Пара воспитывает троих сыновей, но это не останавливает Кристину мечтать о девочке. Пара активно ведет странички в Инстаграм, где делится многим интересным. И в этот раз Кристина решила показать сыновей, рассказав о том, как порадовала детей.
"Сегодня 73-й день войны.
Нетипичная для меня история – дети не боятся сирен. Чуть ли не впервые. Бегают, играют, гоняют на самокатах)) А Димуля вообще уже раз пять благодарил, что мы им устроили такие выходные.
Да, я впервые за это долгое время войны почувствовала, что мои дети – счастливы", - отмечено было в публикации.
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На кадрах можно увидеть счастливое семейство. Все стояли и радовались, будто на миг вернулись во время до 24 февраля.
Также совместное фото с детьми опубликовал Григорий. Решетник показал только мальчиков, сам не появляясь на фото.
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