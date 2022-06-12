Як повідомляє Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною ведучою, яка начлаа висвітлювати ситуацію по вторгненню рф на наші землі з 24-го лютого. Також артистка займається справами біженців і не раз расскаывала про різні події, за які окупантам доведеться відповісти.

"Невинні діти України, найсміливіші бійці України гинуть в тому ж числі через таких гнід, які здали свої міста.

Ця негідник була тричі мером Херсона, "віщав" про єдність країни, а потім змінив і збирається спокійно, с&ка, жити? Так виглядає зрада! І я дуже чекаю публічного суду над усіма, хто підібгавши яйця, здавав ворогові наші землі! Херсон, рідний, Тримайся!!!"- пише Єфросиніна під відео.

У мережі не втрималися:

"Потім випив" горілки» і згадав, що його заснував Ленін; Херсон це Україна !!!🇺 🇦 💙 💛 ; Яка мрезота; у мене немає слів, просто немає слів🤬 😡; скотья!! Таких в Україні багато, судячи з усього 😢; Маша, спасибі вам! Колись ми вірили цій людині, але тепер бажаємо найгіршого».

Ми також писали, багато українських артистів взяли участь у поетичному арт-проекті українського ведучого і продюсера Павла Шилька під назвою "Буремні вірші". Не залишилася осторонь і Маша Єфросиніна, яка проникливо прочитала вірш "Страта".

Також Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами в зовнішності.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.

Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.