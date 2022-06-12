Как сообщает Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной ведущей, которая начлаа освещать ситуацию по вторжению рф на наши земли с 24-го февраля. Также артистка занимается делами беженцев и не раз расскаывала о различных происществиях, за которые оккупантам придется ответить.
«Невинные дети Украины, самые смелые бойцы Украины погибают в том же числе из-за таких гнед, сдавших свои города.
Эта подлец была трижды мэром Херсона, «вещал» о единстве страны, а потом изменил и собирается спокойно, с&ка, жить? Так выглядит измена! И я очень жду публичного суда над всеми, кто поджав яйца, сдавал врагу наши земли! Херсон, родимый, держись!!!» - пишет Ефросинина под видео.
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«Затем выпил «водки» и вспомнил, что его основал Ленин; Херсон это Украина !!!🇺🇦💙💛; Какая мрезота; У меня нет слов, просто нет слов 🤬😡; Скотья!! Таких в Украине много, судя по всему 😢; Маша, спасибо вам! Когда-то мы верили этому человеку, но теперь желаем самого худшего».
Мы также писали, многие украинские артисты приняли участие в поэтическом арт-проекте украинского ведущего и продюсера Павла Шилько под названием "Буремні вірші". Не осталась в стороне и Маша Ефросинина, которая проникновенно прочитала стих "Страта".
Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.
Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.
Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.