Як пише Politekka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка. Кілька років тому красуня вирішила взяти участь в шоу "Танці з зірками", де їй вдалося перемогти. Зірка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому народила кілька років тому доньку Софію. Також у Санти є син від минулих відносин - Даніель. Зірка була довгий час за межами України, рятувалася від війни з дітьми.

Але нещодавно Дімопулос повернулася до Києва і тепер радує українців яскравими фото. На першому сторіс у своєму блозі в Instagram Санта сфотографувала свої ніжки, показуючи їх бездоганність. А на другому знімку вже була в білій сукні, захоплюючи своєю фігурою перед дзеркалом.

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