Як пише Politekka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка. Кілька років тому красуня вирішила взяти участь в шоу "Танці з зірками", де їй вдалося перемогти. Зірка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому народила кілька років тому доньку Софію. Також у Санти є син від минулих відносин - Даніель. Зірка була довгий час за межами України, рятувалася від війни з дітьми.
Але нещодавно Дімопулос повернулася до Києва і тепер радує українців яскравими фото. На першому сторіс у своєму блозі в Instagram Санта сфотографувала свої ніжки, показуючи їх бездоганність. А на другому знімку вже була в білій сукні, захоплюючи своєю фігурою перед дзеркалом.
Нагадаємо, Дімопулос в розкішній сукні не встояла перед улюбленцем Брітні Спірс
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
"Які гарні дівчатка": Нікітюк на честь свята показала себе і маму-красуню у вишиванці
"На жаль, так і може бути": українцям озвучили "нові" терміни війни, ситуація зміниться за кілька тижнів
"Закінчиться ганебною поразкою": американський адмірал розповів про "особистий В'єтнам путіна"
Солістка KAZKA Зарицька вразила образом в сукні з вирізом в Барселоні: ефектне фото
А ще Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос повернулася в Україну, кадри
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танці з зірками" Дімопулос показала, як її привітав з днем народження син від Джеджули