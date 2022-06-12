Как пишет Politekka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица. Несколько лет назад красотка решила принять участие в шоу "Танці з зірками", где ей удалось победить. Звезда жената на бизнесмене Игоре Кучеренко, которому родила несколько лет назад дочь Софию. Также у Санты есть сын от прошлых отношений - Даниэль. Звезда была долгое время за пределами Украины, спасалась от войны с детьми.

Но недавно Димопулос вернулась в Киев и теперь радует украинцев яркими фото. На первом сторис в своем блоге в Инстаграм Санта сфотографировала свои ножки, показывая их безупречность. А на втором снимке уже была в белом платье, восхищая своей фигурой перед зеркалом.

Напомним, Димопулос в роскошном платье не устояла перед любимчиком Бритни Спирс

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