Звезде исполнилось 35 лет. На своей странице в Instagram артистка разместила длинный пост с откровениями и черно-белое фото в чрезвычайно эффектном образе.

Звезда рассказала, что они с семьей долго планировали этот день, хотели сделать потрясающий праздник для друзей с музыкой, танцами, смехом, но случилось иначе.

"Война. Я никогда даже в самом страшном сне не могла себе представить что мне прийдется бежать из дома от войны… Я очень изменилась с 24 февраля. Близкие говорят, что даже когда я улыбаюсь, мои глаза грустят. Мне больно за мою страну, за погибших и пострадавших детей, за военных, за народ… Это бесконечная боль, которой невозможно избежать, откреститься, забыть. И я, честно, не знаю как залатать эту дыру внутри", — признается Димопулос.

Певица заявила , что в 35 лет начинает жизнь не с чистого листа, но с чистой главы: "И я, как и большинство украинцев, пока не понимаю как правильно строить свою жизнь… Эта дыра не даёт мне возможности чувствовать интуицию и мой внутренний компас сломан".

"Но! Моя семья рядом, мы живы, мы здоровы, у нас есть крыша над головой и возможность помогать тем, кому пришлось гораздо сложнее… Я благодарна за это. Я благодарна своей семье, особенно своим детям, которые даже не осознавая, вытаскивают меня с самых темных внутренних глубин. И в свой день рождения я знаю точно – я достойный человек. И рядом со мной самые благородные люди. Ведь война никому не оставляет шансов не встретиться с собой настоящим", — "скромно" подметила Санта.

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