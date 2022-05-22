Победительница "Танці з зірками" Санта Димопулос показала показала, как сын от Андрея Джеджулы Даниэль поздравил ее с днем рождения.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица. Звезда несколько лет назад победила на проекте "Танці з зірками", где ее партнером был Макс Леонов. У артистки есть два ребенка - Даниэль от актера Андрея Джеджулы и Соня от текущего мужа Игоря Кучеренко. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Санта показала, как Даниэль ее поздравил с 35-м днем рождения.

На фото можно увидеть Санту, Даниэля и малышку Софию. Все семейство расположилось у рождественской елки. Видимо, кадр был сделан на новогодние праздники.

"Люблю, с днем рождения, моя мама", - написал Даниэль на кадре, который репостнула Санта.

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