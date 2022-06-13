Дочка популярної української співачки Олі Полякової 17-річна Маша, яка разом з сестрою Алісою зараз живе за кордоном, куди зіркова мама їх відвезла з початком війни, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу юна красуня виклала в сторіс кумедні кадри своїх експериментів із зовнішністю. Як виявилося, дівчина вирішила підфарбувати в рудий колір своє розкішне довге волосся. На фотографіях Маша позує з фарбою на голові, при цьому її обличчя вкрите густими веснянками і скорчене в дивні гримаси.

Схоже, Полякова-молодша вирішила пограти з масками в соцмережі і вибрала собі ці кумедні веснянки. Перед камерою дочка співачки з'явилася в чорній майці з глибоким вирізом, а в очі кидається масивний сріблястий ланцюг на її шиї. На цих фотографіях Маша вже дуже схожа на зоряну маму Олю Полякову.

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