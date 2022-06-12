Ведущий Даниэль Салем, который служит в ВСУ, показал, как проходят его будни на фронте.

Как пишет Politeka.net, Даниэль Салем - известный украинский телеведущий. Звезда после начала войны пошел служить в ВСУ. "ЖВЛ" на своей страничке в Инстаграм показали, как проходят будни звезды на фронте.

"Даниэль Салем, еще с первых дней полномасштабного вторжения защищающий нашу страну, показал, как проходят его будни

"Лучшая работа в мире! Люблю тебя, моя моя Украина", подписал Даниэль Салем видео", - написано было в публикации.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вот я понимаю – патриот, защитник! Это вам не Монатик, Потап, Винник, Бабкин, за границей отсиживаются! 95 квартал в Польше выступает, как Ткач, Кошевой и другие уехавшие за границу? Для артистов какой-то закон иной? ЖВЛ, объясните ситуацию, может Вы в курсе?", "Пусть Бог помогает", "Господи Боже храни наших защитников".

Напомним, звезда "Голоса країни" ошеломил серьезным решением

Также Politeka сообщала, что ведущий Даниэль Салем передал привет Даше Астафьевой, кадры

А еще Politeka писала, что ведущего Даниэля Салема застукали храпящим прямо на работе



