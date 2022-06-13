Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой 17-летняя Маша, которая вместе с сестрой Алисой сейчас живет за границей, куда звездная мама их отвезла с началом войны, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз юная красотка выложила в сторис забавные кадры своих экспериментов с внешностью. Как оказалось, девушка решила подкрасить в рыжий цвет свои роскошные длинные волосы. На фотографиях Маша позирует с краской на голове, при этом ее лицо покрыто густыми веснушками и скорчено в странные гримасы.

Похоже, Полякова-младшая решила поиграть с масками в соцсети и выбрала себе эти забавные веснушки. Перед камерой дочь певицы появилась в черной майке с глубоким вырезом, а в глаза бросается массивная серебристая цепь на ее шее. На этих фотографиях Маша уж очень похожа на звездную маму Олю Полякову.

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