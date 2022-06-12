Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка и участница проекта "Холостяк". Даша победила на проекте и осталась вместе с Добрыниным, также пара сыграла свадьбу и сейчас воспитывает маленького сына Льва.
У Даши поинтересовались, как на фоне последних событий сейчас ее состояние. Она ответила, что благодаря семье – значительно лучше.
«Если бы не сын – я не знаю, каким бы было мое состояние. Поэтому, отвечу честно, я постоянно на подрыве, в хорошем настроении, потому что у меня есть ребенок. Лев отвлекает меня, не позволяет уйти на моральное дно из-за событий.
Хожу на спорт, к косметологу, чтобы обновиться и рядом с ним быть в хорошем настроении», говорит Даша.
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Также девушка рассказала о похудении: "Как вы похудели)?", - написал вопрос фанат.
"Питание и спорт. Я не ем молочку, картофель, каши, макароны, рис, фритюр, сладкое. Но это мой выбор. Это то, что подходит мне и моему организму. Мне так комфортно. Ибо в другом случае чувствую сильную тяжесть в животе, мне такое не подходит. Ем много салатов, клетчатку (+пью Аодзиру), белок, авокадо тосты. Ну, и самое главное, после 18:00 я пытаюсь не есть", - написала Даша.
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